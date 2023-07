Djokovic arrasa a Sinner y jugará la final de Wimbledon

35 finales de Grand Slam, nueve en Wimbledon y puede que el octavo título que le iguale a Roger Federer. Novak Djokovic doblegó este viernes con suficiencia al novato Jannik Sinner (6-3, 6-4 y 7-6 (4) y disputará este domingo la final de Wimbledon, en la que puede cambiar el 23 de sus zapatillas por el vigésimo cuarto Grand Slam de su carrera deportiva.

Sin espacio para sorpresas como la del año pasado, cuando el italiano se puso 2-0 contra él en cuartos de final y le pegó el gran susto del torneo, Djokovic hizo su mejor partido de esta edición para imponerse a un Sinner que, aunque parezca mentira por el resultado, hizo una gran actuación y si se fue de vacío fue porque no es el mejor de la historia, logro que su rival sí posee.

Novak Djokovic has become the first player in history to reach 35 Grand Slam singles finals ??#Wimbledon | @DjokerNolepic.twitter.com/8NYR6dTEdy