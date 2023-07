Carlos Alcaraz: "Es un sueño jugar semifinales en Wimbledon"

El español Carlos Alcaraz, semifinalista en Wimbledon, afirmó que es "un sueño" llegar tan lejos en este torneo.

Alcaraz solventa su pase ante Rune y se medirá a Medvedev en semis; Sabaleka-Jabeur, segundo duelo en semis El murciano se encontró con un Rune peleón, pero que no pudo con él (7-6, 6-4 y 6-4). Medvedev, su rival en semis, venció a Eubanks en cinco sets (6-4, 1-6, 4-6, 7-6 (4) y 6-1). 12 jul 2023 - 16:07

"Es algo increíble", dijo a pie de pista. "Es un sueño, siempre lo ha sido hacer un buen resultado aquí. Es un torneo tan bonito, es un sueño jugar unas semifinales aquí. He jugado a un gran nivel, no esperaba estar a un nivel tan alto en esta superficie. Es una locura", destacó.



El murciano superó al danés Holger Rune en cuartos de final y se medirá al ruso Daniil Medvedev en semifinales.



"Estaba muy nervioso al jugar unos cuartos de final en Wimbledon. Jugar contra Rune, de mi edad, es difícil. Lo he dicho muchas veces, cuando saltas a la cancha no hay amigos. Tienes que estar concentrado y lo he hecho", añadió.