Alcaraz debutará en Londres contra Chardy y no se vería con Djokovic hasta la final

El español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, debutará en Wimbledon contra el francés Jeremy Chardy el martes 4 de julio. El murciano, que viene de ganar el torneo de Queen's, se podría ver las caras con Arthur Rinderknech o Alexandre Muller en segunda ronda y con el chileno Nicolás Jarry en tercera ronda.

En su camino hacia una posible final, estarían Alex de Miñaur o Alexander Zverev en octavos de final, Holger Rune o Frances Tiafoe en cuartos de final y Daniil Medvedev o Stefanos Tsitsipas en semifinales. Con Novak Djokovic, defensor del título y ganador del torneo en siete ocasiones, solo podría verse en la final.

Tras ganar en Queen's, Alcaraz canceló los dos partidos de exhibición que tenía en Hurlingham y decidió retrasar el comienzo de los entrenamientos hasta este viernes, cuando se ejercite por primera vez en pista en el All England Club. Por su condición de primer cabeza de serie, Alcaraz debutará el martes, ya que el honor de inaugurar la pista central el lunes recae en el vigente campeón, Djokovic, cuyo primer rival será el argentino Pedro Cachín.

Gentlemen's Singles - Projected Quarter-finals



Carlos Alcaraz vs Holger Rune

Daniil Medvedev vs Stefanos Tsitsipas



Jannik Sinner vs Casper Ruud

Andrey Rublev vs Novak Djokovic#Wimbledon