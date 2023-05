Bautista vuela a la segunda ronda; Bernabé Zapata roza la victoria ante Schwartzman; Djokovic no falla

Por undécima vez en su carrera, en otras tantas participaciones, el español Roberto Bautista superó la primera ronda de Roland Garros y en esta ocasión lo hizo con mucha contundencia contra el chino Tibing Wu, al que aplastó por 7-6(4), 6-1 y 6-1 en dos horas y 10 minutos.

No le tembló la raqueta al tenista de Castellón de la Plana, que está completando una temporada muy irregular, con solo tres victorias en sus últimos diez partidos.

Eliminado en segunda ronda en Montecarlo, Barcelona y Madrid, y en la primera de Roma, Bautista llegaba con pocos motivos de ilusión a su undécima cita con Roland Garros, a la que había acudido siempre desde 2013 con excepción de la baja del año pasado.

Dos veces octavofinalista en el Grand Slam de tierra batida, en 2016 y 2017, Bautista puede comenzar a recobrar confianza tras una victoria que fue sencilla ante el número 54 del ránking, un joven de 23 años, debutante en París y que disputaba su tercer partido en un Grand Slam, tras haber superado la primera ronda en el Abierto de Estados Unidos del año pasado y haber caído en la primera del de Australia de este.

Bautista se medirá por un puesto en la tercera ronda contra el peruano Juan Pablo Varillas, que firmó una gran remontada contra el chino Juncheng Shang para conseguir su primer triunfo en un Grand Slam, 4-6, 2-6, 6-2, 6-3, 6-1.

El tenista argentino Diego Schwartzman se clasificó este martes para la segunda ronda del torneo de Roland Garros al vencer al español Bernabé Zapata por 1-6, 6-7(5), 6-2, 6-0 y 6-4. El "Peque" comenzó mal el partido, superado claramente por su rival, cabeza de serie número 32 del torneo.

Sin embargo, el argentino inició la remontada al anotarse la tercera manga, tras lo cual ganó en blanco la cuarta. El quinto y último set fue más reñido y no se decantó hasta que Schwartzman rompió el servicio de Zapata en el noveno juego, tras lo cual sirvió con éxito para anotarse el encuentro. Schartzman se enfrentará en segunda ronda al portugués Nuno Borges, vencedor este domingo del estadounidense John Isner.

El serbio Novak Djokovic comenzó con puño de hierro la búsqueda de su vigésimo tercer Grand Slam, al imponerse en la primera ronda de Roland Garros al estadounidense Aleksandar Kovacevic por 6-3, 6-2 y 7-6 (1), en 2 horas y 26 minutos.

19-0 ?@DjokerNole remains perfect in the opening round at #RolandGarros sweeping past Kovacevic 6-3, 6-2, 7-6(1). pic.twitter.com/kfMS3dxv0F