Nick Kyrgios pierde los papeles tras caer eliminado del US Open

Nick Kyrgios se quedó esta madrugada fuera de US Open tras caer ante Karen Khachanov por 7-5, 4-6, 7-5, 6-7(3) y 6-4. Desde un primer momento quedó patente que al australiano no le gustó perder contra el ruso, especialmente cuando en este torneo había eliminado al número 1 DaniilMedvedev.

Primero empezó en pista pagando su enfado con sus raquetas, las cuales rompió estampándolas en la pista de Arthur Ashe. Su recital siguió luego en rueda de prensa, asegurando que fuera de los cuatro grandes, "los demás torneos son una pérdida de tiempo".

Kyrgios, rompiendo sus raquetas.





"Honestamente, ya no me interesan los demás torneos. Siento que, ahora que he tenido éxito en un 'grande', los demás torneos no tienen valor", afirmó en la rueda de prensa posterior a su partido. "Lo único de lo que se acuerda la gente en un 'grande' es si ganas o si pierdes. Creo que prácticamente todos los demás torneos del año son una pérdida de tiempo. Solo deberías competir en los 'grandes'. La gente se acuerda de ti por los 'grandes'", insistió.

Antes de caer en los cuartos del Abierto de Estados Unidos, Kyrgios fue finalista este año en Wimbledon, cuando perdió ante el serbio Novak Djokovic. El australiano reconoció que se siente "devastado" por la derrota y destacó los méritos de Khachanov.

"Su servicio es quizás el mejor que he visto en este torneo", consideró."Me siento que o lo gano todo o lo pierdo todo, siento que he fracasado en este torneo en este momento, eso es lo que siento", admitió.