Kyrgios elimina a Medvedev y deja abierta la lucha por el número 1 del mundo; Carreño y Davidovich, eliminados

El controvertido tenista australiano Nick Kyrgios ofreció este domingo su mejor versión y eliminó en octavos de final del Abierto de EE.UU. al ruso Daniil Medvedev, número uno del mundo y vigente campeón de este Grand Slam.

