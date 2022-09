Casper Ruud desarma a Berrettini y se planta en semifinales; Khachanov será el rival del noruego

El noruego Casper Ruud ganó con autoridad este martes al italiano Matteo Berrettini y se clasificó para las semifinales del Abierto de Estados Unidos, un torneo que puede abrirle las puertas hacia la primera posición en el ránking mundial. Ruud, número 7 del mundo, triunfó por cuarta vez en seis duelos con Berrettini, al imponerse por 6-1, 6-4 y 7-6 (4) en dos horas y 36 minutos de partido.

Se jugó en una pista Arthur Ashe con techo cerrado, a causa de la fuerte lluvia, y el jugador noruego desarmó por completo a Berrettini, quien llegaba a los cuartos de final tras ganar una batalla de cinco sets ante el español Alejandro Davidovich. Ruud, de 23 años, alcanzó los primeros cuartos de final de su carrera en Nueva York tras imponerse al francés Corentin Moutet en los octavos de final y jugará las semifinales de un 'grande' por segunda vez en su carrera.

La única vez en la que Ruud jugó unas semifinales de un 'grande' fue en Roland Garros de este año, cuando se plantó en la final y perdió ante el español Rafa Nadal. Sigue jugando un gran tenis Ruud y su arranque de partido ante Berrettini, que le había eliminado en FlushingMeadows en 2020, fue inmejorable.

Tan solo cedió un juego a Berrettini, uno de los mejores del circuito al saque, y no concedió bola de rotura alguna para ganar el primer set por 6-1 en menos de media hora. Ruud, que llegaba a esta cita con un brillante 89 % de turnos al saque mantenidos, repitió ese nivel en la segunda manga, sacando con potencia y calidad y haciendo daño al italiano buscando de manera constante su revés, su golpe más débil.

El noruego convirtió las dos bolas de rotura conseguidas, en el tercer y quinto juegos, para tomar una cómoda ventaja 5-2. Pese a ceder su servicio por primera vez, y ser remontado hasta el 5-4, no tuvo problemas para sentenciar el parcial con un 6-4 que dejaba tocado anímicamente a su rival. La reacción de Berrettini, semifinalista en Nueva York en 2019, cuando cayó ante Rafa Nadal, fue más de orgullo que táctica.

Ruud insistía en su revés y eso provocaba las pérdidas de ritmo de su rival también cuando lograba oportunidades para conectar la derecha. Aún así, Berrettini consiguió una rotura que le abrió el camino hacia el 4-1, antes de volver a atascarse, esta vez de forma definitiva. Ruud anuló dos bolas de set con un 5-2 adverso en el luminoso y recuperó la rotura en el noveno juego para forzar el desempate.

No le tembló el brazo. Logró la minirrotura en apertura y tomó una ventaja de 3-0 que le abrió el camino hacia el 7-4 y el billete para las semifinales. Sigue en plena pelea para ser número uno del mundo y, al igual que el español Carlos Alcaraz, depende de sí mismo.

De hecho, Ruud será número uno del mundo con el título, y también siendo finalista, si Alcaraz cae antes de esa ronda. El español jugará este miércoles los cuartos de final contra el italiano Jannik Sinner. Si ninguno de los dos alcanza la final, el nuevo número uno del mundo será Nadal, pese a la derrota de este lunes contra el estadounidense Frances Tiafoe.

El ruso Karen Khachanov doblegó este martes al australiano Nick Kyrgios tras una batalla de tres horas y cuarenta minutos y, a base de potentes saques, se clasificó para las semifinales del Abierto de Estados Unidos, en las que se citará con el noruego Casper Ruud.



Khachanov, número 31 del ránking mundial, ganó a Kyrgios por 7-5, 4-6, 7-5, 6-7(3) y 6-4 y puso fin al camino neoyorquino del jugador australiano, que fue capaz de eliminar al ruso Daniil Medvedev, vigente campeón, en la anterior ronda.



El nativo de Moscú, ganador del Masters 1.000 de París en 2018, conectó treinta saques ganadores ante Kyrgios, que llegaba a esta cita como jugador con más victorias en el circuito desde el pasado junio.



"No tengo nada que perder", aseguró Khachanov al acabar su partido en la entrevista a pie de campo, sin esconder su sueño de irse de Nueva York como campeón.



Fue un partido entre dos especialistas al saque, con juegos muy rápidos y pocos intercambios, en el que pequeños detalles marcaron la diferencia. Ambos jugadores conectaron nueve saques ganadores en la primera manga, pero la diferencia la marcaron los no forzados, con Khachanov que tan solo tuvo dos por los trece de Kyrgios. Uno de ellos fue una doble falta con 5-6 adverso que permitió a Khachanov conseguir la única rotura y tomar ventaja por 7-5.



Kyrgios, que contó con gran apoyo por parte del público, aumentó su ritmo al saque en el segundo set e hizo buena una rotura en el tercer juego para empatar el duelo, pero en la tercera manga se repitió el guión del primer set, con un 'break' con 5-6 en el luminoso que fue fatal para el australiano.

