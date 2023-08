Djokovic regresa al US Open con victoria y arrebata el número 1 a Alcaraz

El serbio Novak Djokovic (2), que venció este lunes al francés Alexandre Muller (84) en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos, le arrebató el número uno de la ATP al español Carlos Alcaraz y se medirá en el siguiente cruce a su compatriota Bernabé Zapata (76).



Djokovic derrotó por la vía rápida a Muller en la pista central del Arthur Ashe Stadium por 6-0, 6-2 y 6-3 en una hora y 35 minutos. Este partido supuso el regreso del serbio al US Open tras perderse la edición del año pasado por su negativa a vacunarse contra el coronavirus.



De hecho, su último encuentro en este 'grand slam' hasta hoy era la final del torneo que perdió en ese mismo escenario en 2021 frente al ruso Daniil Medvedev.

