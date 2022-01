El mejor Tsitsipas se planta en semifinales

El griego Stefanos Tsitsipas renació y recuperó su mejor versión, al someter al italiano Jannik Sinner (11) por un contundente 6-4, 6-3 y 6-2, y estará en unas semifinales del Abierto de Australia en las que se enfrentará al ruso Daniil Medvedev (2) o al canadiense Felix Auger-Aliassime (9). "He estado impecable y estoy muy feliz con la forma en la que he sacado. Contar con el apoyo de la grada es increíble", explicó sobre la pista Rod Laver Arena tras cerrar el partido en dos horas y seis minutos.

El heleno, que encajó hasta cuatro sets en sus primeros cuatro enfrentamientos, recuperó el tenis que le hizo levantar el título de las Finales de la ATP en 2019 en una actuación en la que no concedió ninguna pelota de rotura y convirtió las cuatro que dispuso. "Mi doctor lo ha estado viendo. Me ha estado enviando mensajes durante todo el torneo. Él confiaba en que podría jugar aquí", explicó en alusión a su relación con el médico que le operó el codo a finales del año pasado.

Tsitsipas, que contó con un numeroso público griego a su favor, confirmó sus buenas sensaciones en Melbourne Park después de conseguir el billete para las semifinales por tercera vez en cinco participaciones. Tendrá la oportunidad de tomarse la revancha de su derrota en semifinales de la edición pasada ante Medvedev, en el caso de que el ruso se imponga al canadiense en el que será el último enfrentamiento de la décima jornada del torneo.

Swiatek-Collins, segunda semifinal femenina

La polaca Iga Swiatek (7), que se impuso a la estonia Kaia Kanepi por 4-6, 7-6(2) y 6-3, se enfrentará en las semifinales del Abierto de Australia a la estadounidense Danielle Collins (27), que ganó por 7-5 y 6-1 a la francesa Alizé Cornet. "Recordé durante el juego del desempate que mi equipo me dijo que creía en mí, a pesar de que las cosas estaban complicadas contra Sorana y eso me dio fuerzas", explicó la polaca en alusión a las palabras de sus preparadores sobre su partido ante la rumana Sorana Cirstea en la ronda anterior.

La campeona de Roland Garros en 2020 volvió a romper a llorar tras cerrar un partido que superó en un minuto las tres horas de duración y agradeció efusivamente el apoyo de la afición polaca presente en la pista central Rod Laver Arena. Por su parte, Kanepi se convirtió en la quinta jugadora más veterana en alcanzar la ronda de cuartos de final en Australia en la Era Open.

Su próxima rival, Collins, desarmó el planteamiento de la veterana tenista gala Cornet al sumar 28 golpes ganadores y cinco saques directos que le ayudaron a cerrar el partido en una hora y 28 minutos. La estadounidense, que mantiene un positivo balance de 30 victorias y siete derrotas desde el pasado mes de julio, accedió de nuevo a las semifinales después de que superar los cuartos de final en la edición de 2019.

Por su parte, Cornet se convirtió en una de las grandes sorpresas del torneo al acceder por primera vez a unos cuartos de final de Grand Slam y dejar a tenistas por el camino de la talla de Garbiñe Muguruza (3) o Simona Halep (14). Respecto al choque de semifinales, la polaca cuenta con un cara a cara favorable después de que se impusiera en el único duelo que mantuvieron en Adelaida en 2021.