Barty rompe la maldición australiana en Melbourne y se mete en la final

La australiana Ashleigh Barty, número uno del mundo, bordó un tenis impoluto para arrollar a la estadounidense Madison Keys por 6-1 y 6-3 en la primera semifinal del Abierto de Australia.

Barty, que todavía no ha encajado más de cuatro juegos en un set en lo que va de competición, cerró una impecable primera manga con un tres de tres en pelotas de rotura, así como con cuatro errores no forzados que contrastaron con los 14 de su rival. Estuvo también brillante e intuitiva al resto al no verse intimidada y romper en tres ocasiones el servicio de una Keys que acumuló un 78% de primeros en juego.

@ashbarty defeats Madison Keys 6-1 6-3 to become the first home representative to reach the #AusOpen women's singles final since 1980.



