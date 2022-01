Shapovalov, del "sois unos corruptos" al juez de silla, al rifirrafe con Nadal

El tenista canadiense Desni Shapovalov estuvo cerca de remontar a Rafael Nadal y de meterse en las semifinales del Open de Australia, sin embargo, algún comportamiento suyo durante el encuentro no pasó desapercibido para nadie.

Shapovalov se quejó al juez de silla Carlos Bernardes por la tardanza entre el primer y segundo set y lo hizo en los siguientes términos: Sois unos corruptos". Bernardes le respondió que se concentrara únicamente en el juego.

??? "You guys are all corrupt!"



Denis Shapovalov has unloaded on the chair umpire in a stunning outburst on Rod Laver arena. ????#AusOpen - Live on Channel 9 and 9Now pic.twitter.com/BUdTxut1Fc