La prensa mundial elogia a Rafa Nadal: "Marciano", "Épico" y hasta portada del Financial Times

La prensa española, rendida ante Nadal

La prensa española, tanto la deportiva como la generalista, lleva en portada la imagen de Rafa Nadal. El diario ABC titula ‘Épico Nadal’ con una foto del balear levantando la copa.

Ya está disponible la primera edición de ABC del lunes 31 de enero

Por su parte, MARCA lleva una imagen de Nadal de rodillas, con las manos en la cara, con el número 21 y un titular que dice: “Cuando te digan que algo es imposible, piensa en Rafa.

#LaPortada Cuando te digan que algo es imposible, piensa en

El diario AS ha elegido una imagen de Nadal sonriente, con la copa en las manos y el titular: “El más grande”. El Mundo Deportivo lleva el titular “21, el mejor de la historia” e ilustra su portada con una imagen del tenista español de rodillas sobre la Rod Laver Arena y los brazos levantados.

Por su parte, el diario Sport elige la palabra ‘Héroe’ para describir la hazaña de Nadal y lo hace junto a una fotografía de balear abrazando la Copa.

Rafael Nadal, un marciano y un fenómeno para la prensa francesa

La prensa francesa está plagada de superlativos como "marciano" o "fenómeno" este lunes para calificar a Rafael Nadal tras su vigésima primera victoria en un Gran Slam, un récord conseguido con su triunfo en el Abierto de Australia.

"El Marciano" es el título que ocupa toda la portada de L'Équipe, que habla de un "Nadal fenomenal" que "al término de un duelo dantesco de más de cinco horas, derrotó a Medvedev y conquistó su título 21 en un Gran Slam, récord absoluto para un hombre".

« Le martien 21 »



Voici la une du journal L'Équipe du lundi 31 janvier 2022

En páginas interiores, el diario deportivo sigue con la imagen del marciano al titular "De otro planeta" la crónica de "una final que resume una vida heroica".

El periodista de L'Équipe presente en Melbourne señala que este domingo "el mallorquín escribió la historia con tinta de oro y tatuó con la emoción los 20.000 corazones que latieron hasta bien entrada la noche".

"Todos se acordarán -escribe- de este momento fuera del tiempo, de esta final inmensa que Nadal habría perdido en tres sets si todo hubiera sido normal, si la historia no hubiera dado un traspiés".

El diario popular Le Parisien también lleva a su portada lo ocurrido este domingo en Australia con una foto del tenista español con la copa de ganador y el título "Nadal, los secretos íntimos de una hazaña".

Le Parisien dedica a esa hazaña dos páginas en las que explica que "Nadal no gana nunca solo", sino que tiene detrás "un clan al que es fiel desde hace (muchos) años".

"Para desafiar a todos sus rivales y las leyes de la imaginación -cuenta el periódico-, el español puede contar con un gran puñado de allegados. La casa Nadal es un edificio sagrado. Y menudo edificio. Basado en un precepto ineludible: la fidelidad".

En una entrevista, Henri Leconte, antiguo "número uno" del tenis francés, considera que "lo que hace (Nadal) no es humano".

"Todo es inimaginable en esta historia. De entrada, que este chico haya conseguido 13 Roland Garros, era algo que no se había dado. Pero ahora no tengo palabras para describir. Ha llegado a remontar una diferencia de dos sets en una final después de haber estado parado seis meses. El único que había conseguido algo así era Federer", destaca Leconte.

Para el excampeón francés "Nadal es el más grande de la historia. No diría que ha marcado la historia, sino que la está marcando. Porque no se ha terminado todo. Nadie puede decir que no va a ganar por decimocuarta vez en Roland Garros y pasar a tener 22 Grand Slam. Va a prepararse perfectamente para París y va a ser todavía más excepcional".

El sitio de información deportiva RMC Sport tampoco escatima elogios en su información sobre el Abierto de Australia: "Heroico, Nadal derrota a Medvedev en la final y se adjudica su vigésimo primer Gran Slam".

La prensa italiana celebra el triunfo de Nadal: "Leyenda, épico, eterno"

Los diarios italianos dedican este lunes sus portadas a la hazaña del español Rafa Nadal, que conquistó en Australia el récord absoluto de 21 torneos Grand Slam, y le define como una "leyenda", "épico", "eterno", además de elogiar su juego limpio.

"21 veces Nadal", es el titular elegido por "La Gazzetta dello Sport", que destaca su "remontada de locura" de 0-2 a 3-2 (2-6, 6-7, 6-4, 6-4 y 7-5) y el espíritu deportivo del jugador de Manacor, que intentó parar las sonoras pitadas que la afición australiana dedicaba de forma constante a su rival en la final, el ruso Danil Medvdev.

La prima pagina della Gazzetta di oggi:



?? ANCORA IBRA



Le notizie

"Nadal en la leyenda" ocupa la portada de "Corriere dello Sport", acompañada por una foto del español besando la copa de campeón del Abierto de Australia.

El turinés "Tuttosport" apuesta por una sola palabra: "Eterno". En sus páginas internas, destaca la intensidad de la final que duró más de cinco horas y que parecía estar en manos de Medvedev tras los dos primeros sets.

La hazaña de Nadal ocupa además las portadas de la prensa generalista italiana, con diarios como "La Repubblica", "Corriere della Sera" o "La Stampa" que le dedican importante espacio y coinciden en definirle como una "leyenda" del deporte.

El tenis británico rinde tributo al "esfuerzo y la determinación" de Nadal

El mundo del tenis y la prensa del Reino Unido rindieron este sábado tributo al "esfuerzo y la determinación" que han llevado Rafael Nadal a lograr la "misión imposible" de convertirse en el tenista masculino con más títulos de Grand Slam de la historia.

El campeonato de Wimbledon celebró la victoria del español en Australia a través de su cuenta oficial de Twitter: "Una vida de lucha, esfuerzo y determinación, todo ello ha llevado a este momento", alabó el torneo londinense, que Nadal ha conquistado en dos ocasiones (2008 y 2010).

La federación de tenis del Reino Unido (LTA) también elogió la gesta del mallorquín con un tuit en el que se lee "GOAT", siglas de "Greatest Of All Time" ("El mejor de todos los tiempos").

Las crónicas que publicaron los medios británicos tras la final de Melbourne destacan asimismo el espíritu incansable del tenista. "Incluso para Rafael Nadal, esta era una misión imposible", escribe el diario "The Telegraph", que ve un "milagro" la victoria de este domingo.

"Nadal dudaba hace dos meses si alguna vez podría volver a jugar a nivel profesional de nuevo, pero ha batido a Daniil Medvedev en (un partido) épico de cinco horas y media", describe el diario.

"Solo alcanzar la final ya había excedido las expectativas sobre aquello a lo que Nadal podía aspirar", relata "Sky News", que destaca el "formidable logro" del español.

"The Guardian" considera por su parte que, "a pesar de todo lo que Nadal ya había logrado, este es uno de los grandes triunfos" de toda su carrera.

Guardian front page, Monday 31 January 2022

"Una remontada para la historia", titula "The Times", que en su crónica relata que Nadal tuvo que echar mano de su "extraordinario valor y determinación" para firmar la "asombrosa" victoria ante Medvedev.

La hazaña de Nadal salta a Estados Unidos y a la prensa económica

Lo conseguido por Rafa Nadal este domingo no ha dejado indiferente a nadie, tanto es así, que un periódico tan prestigioso como el Wall Street Journal lleva en su portada una imagen del tenista español tras su histórica victoria en Australia.





Pero eso no queda ahí. Uno de los medios de referencia de la prensa económica como es el Financial Times también se ha olvidado de la economía por un día y se centran en el heroico Rafa Nadal.