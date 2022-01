Nadal: "Djokovic no fue el único culpable en todo lo acontecido"

El español Rafael Nadal (6) aseguró que su felicidad no dependerá de convertirse en el tenista con mayor número de títulos Grand Slam en la rueda de prensa posterior a su victoria en primera ronda del Abierto de Australia ante el estadounidense Marcos Giron.

“Yo simplemente vivo mi día a día. No vivo con esa angustia para querer ser yo el que tiene más Grand Slams. Al fin y al cabo, los tres hemos superado nuestras expectativas”, comentó en alusión a la carrera por convertirse en el tenista con más coronas ‘major’ que mantienen el serbio Novak Djokovic, el suizo Roger Federer y el español.

Melbourne vibes ?? @RafaelNadal's Melbourne Summer Set ?? and extra time at Melbourne Park could serve him well this fortnight.#AusOpen • #AO2022pic.twitter.com/iiBERFiMqD