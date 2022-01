"Nadal consiguió un hecho histórico, pero tres mujeres lo hicieron antes"

La directora de Programas de Mujer y Deporte del Consejo Superior de Deportes (CSD), Natalia Flores, destacó que "se ha conseguido que la mujer esté presente en los órganos de representación" del deporte español, con un 33% en las juntas directivas, y pidió "poner en valor los éxitos deportivos independientemente del género".

"A día de hoy, tenemos un 33% de mujeres en juntas directivas. En 2014 era un 11%, se ha conseguido que la mujer esté presente en los órganos de representación, que las federaciones sean conscientes de la importancia de que existan mujeres en estos puestos directivos, y se han potenciado los recursos femeninos en las federaciones", indicó Flores durante el Encuentro Informativo 'El Futuro está en tus manos: deporte, igualdad e inclusión', celebrado este lunes con motivo de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (COFOE) y organizado por EP en colaboración con el Parlamento Europeo.

(I-D) El director de Comunicación del Comité Paralímpico Española, Luis Leardy; la eurodiputada Renew Europe, Izaskun Bilbao; el redactor jefe de Deportes en Europa Press, Gaspar Díaz y la directora de Programas de Mujer y Deporte del Consejo Superior de Deportes, Natalia Flores, en el encuentro Informativo con motivo de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (COFOE), en el Auditorio Meeting Place de Castellana, a 31 de enero de 2022, en Madrid (España). El acto, bajo el título 'â??El Futuro está en tus manos: deporte, igualdad e inclusión', está organizado por Europa Press en colaboración con el Parlamento Europeo. Durante la conferencia, expertos en la materia, han abordado cuestiones relacionadas con el futuro de Europa.

La exfutbolista lamentó que cuando se incorporó al CSD en 2014 "apenas había mujeres en la Junta Directiva". "Necesitamos mujeres en esos órganos de gestión, por lo que se decidió dar una ayuda extra para que las federaciones pudiesen tener ese plus y realizar esas actuaciones para mejorar la presencia de la mujer en el deporte", explicó.

"Si quieren optar a esa ayuda tienen que tener tres mujeres o el 33% de mujeres en la Junta Directiva, supuso un antes y un después. Subió más de un 20% de presencia de mujeres. El CSD lo puso obligatorio en todas las convocatorias y las federaciones tuvieron que cambiar el chip para integrar a la mujer en sus órganos de gobierno", relató sobre una medida que a partir de 2019 exige cuatro mujeres en esos órganos de toma de decisiones o que el 40% de sus miembros sean mujeres.

Flores cree que la presencia de mujeres en estos puestos directivos aporta "otra visión". "He sido jugadora de fútbol, teníamos una serie de problemas que el masculino no tenía. Mis directivos no contemplaban pequeños problemas que ellos no tenían, tenemos una empatía que ellos no tenían", desarrolló.

PONER EN VALOR LOS ÉXITOS SIN MIRAR EL GÉNERO

"Al igual que hay grandes hombres, ¿por qué no damos la oportunidad a esas grandes mujeres que tenemos? No tenemos que ponernos nosotras las barreras, nos cuestionamos si estamos capacitadas. En los puestos de liderazgo tienen que estar personas capacitadas", insistió.

La directora de Programas de Mujer y Deporte del CSD participó en este debate cuyo objetivo es el de animar a los ciudadanos a subir sus ideas a la plataforma de la CoFoE (https://futureu.europa.eu/processes) y así favorecer el diálogo en torno a los temas que deben configurar la UE del futuro, para aportar la visión que existe desde la Unión.

Después de su primera intervención, Natalia Flores, tras el triunfo de Rafa Nadal en Australia para hacerse con su vigésimo primer 'Grand Slam', pidió "poner en valor los éxitos deportivos independientemente del género".



"Ayer Nadal consiguió un hecho histórico, pero tres mujeres lo hicieron antes. No quiero quitar mérito a Nadal, quiero que seamos conscientes que tres mujeres lo hicieron antes en la historia", recalcó en alusión a la australiana Margaret Court, con 24, la estadounidense Serena Williams, con 23, y la alemana Steffi Graf, con 22.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Finalmente, Flores recordó que el CSD está realizando "numerosas actuaciones para potenciar la presencia de la mujer en el deporte". "Hace menos de un año se aprobó que la liga de fútbol femenino fuera profesional y ahora estamos en el proceso de aprobar los estatutos. Estamos intentando dotar a los clubes de mejoras para que sus infraestructuras sean mejores. Estamos intentando buscar esos recursos y trasladarlos a los clubes para que la competición mejore", concluyó.