Medvedev: "Pensé que Nadal se iba a cansar, pero es un campeón increíble"

El tenista ruso Daniil Medvedev ha reconocido que es "difícil" digerir su derrota ante el español Rafa Nadal, al que calificó como "un campeón increíble", en la final del Abierto de Australia (2-6, 6-7(5), 6-4, 6-4, 7-5), y ha reconocido que pensaba que el balear "se iba a cansar" después de tratar de remontar dos sets de desventaja.

"Es difícil hablar después de cinco horas y 30 minutos de partido y de perder. Quiero felicitar a Rafa por lo que hizo hoy; durante el partido me concentré solo en jugar al tenis, pero después del partido le pregunté 'Rafa, ¿no estás cansado?' Porque había sido una locura. Creo que el nivel era muy alto. Rafa, subiste tu nivel después de dos sets para conseguir el 21° 'Grand Slam', enhorabuena", señaló en la ceremonia de entrega de trofeos en la Rod Laver Arena.

"What he [@RafaelNadal] did today, I was amazed."



So were we @DaniilMedwed, so were we ?? #AusOpen • #AO2022pic.twitter.com/yHm4fqcyHy