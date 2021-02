Djokovic se clasifica para su novena final en Australia; Osaka y Brady se jugarán el Open femenino

El serbio Novak Djokovic despertó del sueño al ruso procedente de la previa Aslan Karatsev, al superarlo por 6-3, 6-4 y 6-2, para acceder por novena vez a la final del Abierto de Australia.

“Eso nunca había pasado en la historia del tenis, así que se merece una gran felicitación. Me he encontrado perfecto, sin ningún dolor”, comentó Djokovic tras acumular graves molestias en el abdomen en rondas anteriores.

Djokovic igualó a Nadal con 28 presencias en finales de Grand Slam en una clasificación liderada por el suizo Roger Federer que cuenta con 31, después de cerrar un partido después de dos horas de duración.

������ �������� ������������ ������������������ �� ✅ 2008 ✅ 2011 ✅ 2012 ✅ 2013 ✅ 2015 ✅ 2016 ✅ 2019 ✅ 2020 ✅ 2021 @DjokerNole has never lost an #AusOpen semifinal. #AO2021 pic.twitter.com/lbWEaqRaDY

La japonesa Naomi Osaka (3) se impuso por un firme 6-3 y 6-4 en las semifinales del Abierto de Australia a Serena Williams (10), que atravesó ciertos problemas con su servicios al recibir cuatro roturas en un partido que duró una hora y cuarto.

“Es siempre un honor de jugar contra ella y estoy muy contenta de tener el público de nuevo”, comentó Osaka tras alcanzar por segunda vez la final en Melbourne Park, en la que se enfrentará a la estadounidense Jennifer Brady (22) o a la checa Karolina Muchova (25).

Se impuso Osaka, quien estuvo más acertada en líneas generales, al conectar seis saques directos, tres más que su rival, y veinte golpes ganadores, ocho más que Serena.

"For today I felt like I needed some extra strength, so yeah. That's kind of why I'm wearing this."@naomiosaka x @Lakers ��#AusOpen | #AO2021 | #LakeShowpic.twitter.com/9hEkE5DXWu