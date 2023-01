Debut complicado para Nadal y una final con Djokovic en el horizonte

El tenista español Rafa Nadal tendrá un duro camino que recorrer para intentar alcanzar las rondas finales y defender su título del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada y en el que ya tendrá un debut exigente ante el británico Jack Draper.

El sorteo de los cuadros principales del torneo celebrado este jueves no fue excesivamente benévolo con el de Manacor, primer cabeza de serie tras la baja de Carlos Alcaraz y que no irá por la misma parte que el serbio Novak Djokovic. El balear, doble ganador en Melbourne Park, iniciará su andadura ante el joven Draper, zurdo como él, número 40 del mundo y que llegará con buenas sensaciones al 'grande' ya que este jueves se clasificó para las semifinales del torneo de Adelaida 2.

A partir de ahí, el camino podría ser más 'sencillo' hasta los octavos de final donde el teórico cruce es con el estadounidense Frances Tiafoe, decimosexto favorito y su verdugo en esa misma ronda en el pasado Abierto de los Estados Unidos, o el canadiense Denis Shapovalov. En cuartos, posible reedición de la final de 2022 ante el ruso Daniil Medvedev, mientras que en las semifinales los cabezas de serie más altos son el griego Stefanos Tsitsipas y el canadiense Felix Auger-Aliassime.

