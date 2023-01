Khachanov ya espera rival en semifinales; Azarenka-Rybakina, duelo de semifinales

El ruso Karen Khachanov (18) avanzó a las semifinales del Abierto de Australia después de que su rival, el estadounidense Sebastian Korda (29), abandonara por una lesión en una muñeca cuando el marcador lucía un 7-6(5), 6-3 y 3-0 favorable al moscovita.

Su siguiente rival se conocerá tras la conclusión del duelo que enfrentará al griego Stefanos Tsitsipas (3) y el checo Jiri Lehecka. "Hasta cierto punto ha sido una gran batalla. Él ha jugado un gran tenis, contra Daniil y Hurkacz. Muy feliz con mi nivel y la forma en la que estoy compitiendo. Es la primera vez en semis aquí en Australia", dijo en la entrevista sobre la Rod Laver Arena tras la conclusión de un choque que alcanzó la hora y 50 minutos de duración.

"Me he reinventado. Siempre he creído en mí pero con altibajos. Esta creencia y confianza en mí mismo ha aparecido más aquí, quiero seguir creciendo como persona y como deportista", agregó un Khachanov que acumuló tan sólo tres horas y 48 minutos en sus dos últimos choques.

El joven americano de 22 años, que ofreció una admirable lucha para remontar un ‘break’ de desventaja en el primero, fue atendido en los primeros compases del segundo set y acabó acercándose a su rival en el cambio de lado con el 3-0 del último set para explicarle que no podía continuar.

Tal y como explicó el propio Khachanov, se encuentra en un proceso de reinvención tras alcanzar las semifinales en los dos últimos torneos del Grand Slam: Abierto de Estados Unidos 2022 y Abierto de Australia 2023.

Por lo que respecta a su rival, el joven Korda puso fin a una gira australiana esperanzadora al alcanzar la final en el torneo de Adelaida, donde cayó frente al serbio Novak Djokovic (4), y unos cuartos de final en Melbourne Park con espectaculares resultados por el camino como la victoria por tres sets a cero frente al ruso Daniil Medvedev (7) en tercera ronda o su dramático pase en octavos ante el polaco Hubert Hurkacz (19).

La bielorrusa Viktoria Azarenka, jugadora número 24 del ránking mundial, acabó con la racha de ocho partidos seguidos ganados de la estadounidense Jessica Pegula, tercera cabeza de serie, al derrotarla por un 6-4 y 6-1 que le sirvió para acceder a las semifinales del Abierto de Australia.

For the first time since 2013, @vika7 is going to the #AusOpen semifinals ??#AO2023pic.twitter.com/LstQ8WQcU7