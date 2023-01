Cómodo debut para Badosa en Melbourne; Muguruza se las verá con Elise Mertens

En el cuadro femenino, Paula Badosa, semifinalista en Adelaida 2 y undécima cabeza de serie, debutará en el Abierto de Australia frente a la estadounidense Catherine McNally y en tercera ronda podría tener a la letona Jelena Ostapenko.

La jugadora catalana va por el mismo lado del cuadro que la gran favorita, la polaca Iga Swiatek, número uno del mundo y semifinalista el año pasado, con la que se vería las caras en unos hipotéticos cuartos de final. Antes le espera en su camino la joven estadounidense Coco Gauff.

Además, Garbiñe Muguruza, finalista en Melbourne en el año 2020 y que no atraviesa su mejor momento de juego y resultados, iniciará su andadura ante la belga Elise Mertens, vigesimosexta favorita, y ya en tercera ronda podría tener una rival de mucha entidad como la bielorrusa Aryna Sabalenka.

Finalmente, Nuria Párrizas también comenzará ante una cabeza de serie, la brasileña Beatriza Haddad Maia (14), mientras que la representación española la completa Cristina Bucsa, la única que superó a fase previa y que se medirá a la alemana Eva Lys, también clasificada desde la previa.

Posibles enfrentamientos de cuartos de final:

Iga Swiatek (1, POL) vs Coco Gauff (7, EEUU).

Jessica Pegula (3, EEUU) vs Maria Sakkari (GRE, 6)

Daria Kasatkina (8, RUS) vs Caroline Garcia (4, FRA)

Aryna Sabalenka (5, BIE) vs Ons Jabeur (2, TUN)