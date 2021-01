Australia defiende las cuarentenas a los tenistas y avisa de duras sanciones a quién intente sortearlas

Las autoridades australianas defendieron este domingo las medidas contra el Covid-19 implementadas a tenistas y miembros de su equipo a la llegada al país para participar en el Abierto de Australia, entre ellas la cuarentena por 14 días.

"Este procedimiento está para mantener la seguridad entre las personas", dijo Emma Cassar comisionada para Cuarentenas de Covid-19 en el estado Victoria, en cuya capital Melbourne se disputa el torneo, al advertir de "tolerancia cero" y duras sanciones contra quien intente sortearlo.

Al menos cuatro personas han dado positivo en alguno de los vuelos procedentes del exterior y en que viajaban algunos de los deportistas, que están ahora obligados a pasar las dos semanas de cuarentena sin salir de su habitación y sin posibilidad de entrenar.

A raíz de estos positivos -ninguno de ellos jugador-, 47 tenistas, considerados como contacto cercano con los infectados, deberán de superar un estricto confinamiento, que ha levantado fuertes quejas entre los tenistas. "Si están en el avión por 16 o 24 horas con el aire que circula dentro de la aeronave, eres considerado un contacto cercano, no vamos a plantear un cambio en esto", rechazó la comisionada.

Sin embargo, aquellos deportistas que no hayan compartido vuelo con algún caso positivo tienen permiso para salir de su habitación durante 5 horas por día para entrenar, conforme a las reglas del torneo. Entre el jueves y el sábado, más de 1.000 tenistas y personal de su equipo técnico han llegado a Australia, apuntó Cassar.

The number of confirmed #coronavirus cases linked to the #AusOpen2021 has risen to four after a member of a broadcast team tested positive to #COVID19 after arriving in Melbourne on a charter flight. #9News



