Alejandro Davidovich no participará en el Open de Australia tras dar positivo en coronavirus

El tenista español Alejandro Davidovich, número 52 de la ATP, anunció este lunes que descarta disputar el Abierto de Australia, primer Grand Slam de año que tiene previsto su arranque el próximo 8 de febrero, debido a que acaba de pasar la enfermedad de la covid-19 y sería precipitado afrontar ese torneo.

El malagueño, de 21 años, señala en un comunicado que tanto él como su entrenador, Jorge Aguirre, dieron positivo en un test de coronavirus hace catorce días y que por ello no pudieron desplazarse el pasado jueves a Melburne.

Nos vemos el año que viene @AustralianOpen

See you next year #AO ������ pic.twitter.com/fHuaHAmOJv