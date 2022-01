El Abierto de Australia censura cualquier muestra de apoyo a la tenista china Peng Shuai

Los organizadores del Abierto de Australia justificaron este domingo con el reglamento del torneo la censura a espectadores que preguntaban en un mensaje impreso en sus camisetas por el paradero de la tenista china Peng Shuai. La organización del torneo indicó que la seguridad de la tenista china es su "preocupación primaria" después de que se difundiera en las redes sociales un vídeo del sábado en el que un vigilante de seguridad confiscaba a espectadores camisetas y una pancarta donde se leía el mensaje "¿Dónde está Peng Shuai?".

BREAKING - Australian Open security call in police on human rights activists @pakchoi_boi@maxmokchito for wearing “Free Peng Shuai” shirts, try force @pakchoi_boi to take off shirt in public area right next to @naomiosaka training session - the most vocal athlete on Peng Shuai pic.twitter.com/qAPPmEJEZt