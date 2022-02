Zverev, descalificado en Acapulco tras propinarle tres raquetazos al juez de silla

El alemán Alexander Zverev, segundo cabeza de serie, ha sido descalificado del torneo de Acapulco tras haber golpeado en varias ocasiones la silla del juez del partido de dobles que acababa de perder.



"Debido a una conducta antideportiva al concluir su partido de dobles el martes por la noche, Alexander Zverev fue suspendido del torneo en Acapulco", informó la organización en un comunicado.

