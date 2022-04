Victoria de Albert Ramos ante Norrie; Alcaraz 'se la pega' ante Korda; Pedro Martínez eliminado

El español Albert Ramos resistió el empuje del británico Cameron Norrie, séptimo favorito, para ganar en tres sets, 6-4, 2-6 y 6-4) y situarse en los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo. Ramos, finalista en este torneo en el 2017, frenó el intento de reacción de su rival y sacó adelante el encuentro después de dos horas y media de juego.

Albert Ramos asentó su dominio en tierra con el británico al que siempre ha vencido en arcilla. Es la cuarta vez que el español se impone al décimo jugador del mundo en tierra. La única vez que el británico pudo con él fue en hierba, en Londres.

El empuje y la progresión que acompaña la temporada de Carlos Alcaraz se estancaron en la puesta de largo de su temporada de tierra, en el Masters 1000 de Montecarlo donde debutó con una inesperada derrota ante el estadounidense Sebastian Korda (7-6(2), 6-7(5)) y 6-3. El norteamericano, hijo del destacado jugador checo Petr Korda, es una de los prometedores tenistas del circuito. Llevó al límite a Rafael Nadal en Indian Wells y ahora fue capaz de someter a Alcaraz, la gran sensación del curso, en un duelo que se alargó más de tres horas.

Fue Korda el tercer hombre que ha logrado vencer al español en este 2022. Matteo Berrettini en el Abierto de Australia y Nadal, en Indian Wells, habían sido los únicos capaces de batirle. Solo dos derrotas en este trasvase de pista dura a la arcilla, un piso teóricamente al gusto del murciano.

