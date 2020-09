Thiem se proclama campeón del US Open, tras remontar dos sets a Zverev

El tenista austríaco Dominic Thiem, segundo cabeza de serie, remontó dos sets en contra y derrotó 2-6, 3-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (6) al alemán Alexander Zverev, quinto favorito, y se proclamó nuevo campeón del Abierto de Estados Unidos.

El título fue el primero de Grand Slam conseguido por Thiem, de 27 años, quien jugó su cuarta final de un torneo mayor, la segunda consecutiva después de que el pasado enero disputara la del Abierto de Australia y perdiera frente al serbio Novak Djokovic.

Esta vez, aunque tuvo que remontar dos sets en contra, perdió los dos primeros, Thiem volvió a ser superior a Zverec, de 23 años, al que ha ganado por octava vez en los 10 enfrentamientos que han mantenido.

Thiem no hizo su mejor tenis en la dos primeras mangas del partido, ganadas con facilidad por Zverev, su saque no le respondió y tampoco el juego desde el fondo de la pista. Pero todo cambió a partir del cuarto juego del tercer set cuando logró su segundo 'break' del partido para el parcial de 2-2 y luego en el décimo asegurar la manga.

Lo propio sucedió en el noveno juego del cuarto, cuando Thiem hizo el 'break' y logró el parcial 5-4 y con su saque aseguró el set que forzó el quinto y decisivo. Ambos tenistas mantuvieron su saque hasta que se hicieron dos 'breaks' cada uno para forzar el 'tie-break', en el que Thiem a la tercera pelota de partido aseguró con su saque la victoria más importante de su carrera profesional, que además rompió el maleficio de las finales de Grand Slam.

Thiem, entrenado por exjugador chilenoNicolás Massú, que se crecía en los momentos más difíciles, esta vez no falló y después de cuatro horas y un minuto de acción en la pista central Arthur Ashe logró su gran sueño.

El tenista austríaco acabó el partido con 43 golpes ganadores por 55 errores no forzados, comparados a los 52 y 64, respectivamente de Zverev, que esta vez no pudo tener a su saque como factor ganador al acabar con 15 'aces' y 13 dobles faltas.

