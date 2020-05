La tenista Silvia Soler cuelga la raqueta

La tenista española Silvia Soler Espinosa, de 32 años, anunció su retirada del tenis profesional por medio de una carta publicada en redes sociales, en la que agradece al deporte los buenos momentos vividos.

Silvia Soler, nacida en Elche en 1987, ha permanecido durante catorce años en el circuito WTA. Llegó a ser la 54 del mundo y defendió a España en varias ocasiones en la Copa Federación y en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Las finales de Estrasburgo en el 2014 y de Bogotá dos años después, sobresalen en su carrera, interrumpida en el tramo final a causa de las lesiones.

"Junto a ti he vivido los mejores momentos de mi vida; me has enseñado sobre el deporte y sobre la vida. He crecido contigo y también hemos sufrido juntos. Hoy te escribo esta carta porque después de muchos años disfrutando, gracias a ti, de una vida privilegiada, tengo que decirte adiós. Es un adiós desde el cariño porque desde que era pequeñita descubrí que eres mi pasión y eso seguirá siendo así de por vida. Pero ha llegado el momento de disfrutarte desde otras perspectivas", indica en su carta de despedida.

"Quisiera darle las gracias en especial a mis padres, mis hermanas y a Blanca. Sin ellos esto no hubiera sido posible, su apoyo incondicional ha sido el mejor de mis pilares", agrega en la nota.

Silvia Soler Espinosa, que indica que su pasión por la raqueta comenzó cuando tenía cinco años, reconoce que el tenis le ha hecho cumplir muchos de sus sueños. "Si hay algo que en este precioso viaje me ha enseñado la vida es que los sueños se pueden hacer realidad y que solo el trabajo te puede acercar a ellos", concluye en la carta de despedida del tenis profesional.