Un tenista de 17 años denuncia los graves insultos y amenazas de un apostador

Dani Mérida es una de las jóvenes promesas del tenis español. A los 17 años ocupa el puesto número 555 del ránking de la ATP y ya ha participado en la fase previa del Mutua Madrid Open en la que perdió en primer ronda con el húngaro Fucsovics por 6-4 y 6-3. Esta semana le tocó vivir la cara más amarga de su deporte después de recibir amenazas de un apostador al que no le gustaron ciertas cosas ocurridas durante su partido contra el boliviano Luis Diego Chavez.

En ese partido jugado en Getxo, Mérida se impuso al campeón absoluto del País Vasco en tres sets (6-2, 2-6 y 6-1), pero algunas de las cosas ocurridas durante el encuentro no gustaron a un apostador que le escribió por redes sociales para amenazarle.

"Yo te voy a calentar la cara pedazo hijo de p… como te pille verás. Le rompes el saque en el primer juego y luego regalas tu saque hijo de p… y eso no es todo. Luego te comes un 40-0. Te pillaré. Estamos en el mismo país y te calentaré la cara hijo de p… Aquí no estás jugando solo ca…"