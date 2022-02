Muguruza cae en los cuartos de final de Doha

La española Garbiñe Muguruza puso fin a sus aspiraciones en el torneo de Doha al perder por 6-2 y 6-2 contra la letona Jelena Ostapenko, que se situó en las semifinales del torneo, en las que se enfrentará a la estonia Annet Kontaveit.



Muguruza, finalista en Doha en dos ocasiones, en el pasado curso y en 2018, ambas batida por la checa Petra Kvitova, no fue capaz de acabar con la racha de su rival de este jueves, que acumula ya nueve victorias consecutivas.



Ostapenko que ganó la semana pasada en Dubái el quinto título de su carrera, tuvo un arranque arrollador y Garbiñe no pudo mantener el ritmo. Se situó con 3-2, pero la letona, campeona de Roland Garros en 2017, aceleró y se apuntó la manga.





?? 9 wins in a ROW ??@JelenaOstapenk8 dispatches Muguruza 6-2, 6-2 to reach the Qatar semifinals#QatarTennispic.twitter.com/rdybE9yVFs