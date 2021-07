Ruud derrota a Pedro Martínez y priva al español de su primer título ATP

El noruego Casper Ruud, primer cabeza de serie, prolongó este sábado su gran temporada y logró en Kitzbühel (Austria) su cuarto torneo tras los logrados en Ginebra, Gstaad y Bastad al imponerse por 6-1, 4-6 y 6-3 al español Pedro Martínez, que jugaba la primera final de su carrera y se enfrentaba por primera vez a uno de los jugadores más en forma del circuito.

En un partido que tuvo varias interrupciones por la lluvia, el noruego, decimocuarto en el ránking de la ATP y que logró en tierras austriacas su tercer título en las últimas tres semanas, plasmó en la primera manga su gran momento de forma y se impuso por un cómodo 6-1 en 40 minutos tras aprovechar dos de las cuatro bolas de 'break' de las que dispuso.

En la segunda manga el panorama cambió. El jugador valenciano, de 24 años, elevó su nivel y equilibró la batalla. Ambos tenistas lograron mantener su servicio hasta que Martínez, con 5-4 a su favor, logró su primera rotura del partido y consiguió, tras 50 minutos de igualdad, forzar el tercer set.

HAT-TRICK HERO ??



The moment @CasperRuud98 locked in 3 ATP titles in 3 weeks!#ATPKitzpic.twitter.com/HE5X2ulLXh