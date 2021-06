Rafa Nadal renuncia a Wimbledon y los Juegos Olímpicos de Tokio: "No es fácil, pero es lo correcto"

Rafa Nadal no participará, en este 2021, ni en Wimbledon ni en los Juegos Olímpicos de Tokio.

La decisión la ha hecho pública este jueves a través de sus redes sociales, donde explica que no se encuentra en perfecto estado físico para afrontar dos grandes retos como son la hierba del Grand Slam británico ni la cita olímpica de este próximo verano en Japón.

"Hola a todos, he decidido no participar en los campeonatos de este año en Wimbledon y en los Juegos Olímpicos de Tokio. Nunca es una decisión fácil de tomar, pero después de escuchar mi cuerpo y discutirlo con mi equipo, entiendo que es la decisión correcta", escribe el tenista manacorí.

Hi all, I have decided not to participate at this year’s Championships at Wimbledon and the Olympic Games in Tokyo. It’s never an easy decision to take but after listening to my body and discuss it with my team I understand that it is the right decision