"Lo de Rafa Nadal es un monumento a la resistencia mental, una lucha contra sus propios límites"

En el año en el que más se habla con miedo del futuro más inmediato de Rafa Nadal, el tenista balear ha ganado el Open de Australia y Roland Garros.

El propio Nadal ha detallado en diversas explicaciones ante los medios de comunicación que ha jugado con el pie anestesiado para no sentir los dolores de una lesión como la enfermedad de Müller-Weiss.

A sus 36 años, Nadal tiene que tomar una decisión para tratar de solucionar los problemas que le impiden jugar con normalidad. Según informó Ángel García en El Partidazo de COPE, Nadal tiene tres opciones:

a) el tratamiento de radiofrecuencia, que consiga mitigar el dolor sin riesgo y de forma duradera. Es la opción más razonable.

b) la intervención quirúrgica. La principal consecuencia es que le esperan seis meses de baja, y sin garantías de éxito. Tiene que valorar si le compensa estar tanto tiempo parado, no tener la certeza de que vaya a recuperarse y tratar de recuperar la forma camino de los 37 años.

c) la intervención quirúrgica que le quite el dolor de forma inmediata. Existe esta opción, pero la consecuencia es la más drástica: tendría que despedirse del deporte de alto nivel para siempre. Es una opción que Nadal no contempla, salvo que no exista ninguna otra alternativa.

"Es un héroe, lucha contra sus propios límites"

Para poner luz en la fortaleza de Rafa Nadal con la que afronta este proceso médico, El Partidazo de COPE contó con la intervención del doctor Pedro Luis Ripoll, traumatólogo de la Clínica Ripoll y de Prado: "No he visto una actitud como la entereza y la firmeza que tiene con su lesión Rafa Nadal", dijo aludiendo a "la frontera del dolor", donde los médicos intervienen.

Explicó que el dolor es más que evidente cuando se padece el síndrome de Müller-Weiss: "Es una enfermedad degenerativa, en las articulaciones que están justo en el centro del pie. No es que esté en un sitio sin importancia porque cada vez que se corre o se anda, se activa. El hueso queda expuesto al aire, se deteriora, y aparece un dolor que no tiene nada de agradable", aclaró.

El doctor también explicó que las técnicas de anestesia a las que Nadal ha sido sometido durante Roland Garros son "unas anestesias muy depuradas y muy potentes, que usamos incluso para operar el pie. El problema es que no se controla la estabilidad del tobillo al 100% porque está dormido".

Su conclusión es la de estar ante un superhéroe: "Es un héroe, lucha contra sus propios límites y contra los del ser humano. Es una historia heróica. Este chico, desde el 2015, viene sufriendo este problema, y está jugando al máximo nivel. Es un monumento a la resistencia mental", finalizó.