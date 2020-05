Rafa Nadal entrena ya en su Academia

Rafa Nadal ha colgado en sus redes sociales las primeras imágenes entrenando en su Academia. Nadal dice en su tweet: "Aquí estoy, mis primeras imágenes que estoy colgando desde un campo. Este ha sido mi entrenamiento temprano en el día de hoy en la Academia".

Here I am, the first pictures I am posting for you on court.

This is my practice earlier today at @rnadalacademy#BackOnCourt#BabolatFamily ������������ pic.twitter.com/x7tzgLj9pc