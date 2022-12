Rafa Nadal y Carlos Alcaraz jugarán un partido de exhibición en el mítico MGM Gran Garden de Las Vegas

Los tenistas españoles Carlos Alcaraz y Rafa Nadal, actuales número uno y dos del mundo, protagonizarán un partido de exhibición el próximo mes de marzo en el emblemático MGM Gran Garden Arena de la ciudad estadounidense de Las Vegas.

"El partido de 2023 está listo. El más grande de todos los tiempos, Rafa Nadal, se enfrenta al número uno del mundo, Carlos Alcaraz, en el 'The Slam' organizado por MGM Rewards. No os perdáis a estos dos profesionales en acción el 5 de marzo de 2023 en Grand Garden Arena", indicaron desde MGM este martes.

El evento de exhibición, cuyas entradas saldrán a la venta este próximo viernes, reunirá en uno de los escenarios donde se ha visto a los mejores boxeadores de la historia a los dos actuales mejores jugadores españoles días antes de la disputa del torneo de Indian Wells (Estados Unidos), primer Masters 1.000 de la temporada 2023.

Hey Las Vegas!!! ?? I’m happy to announce that I’ll be playing @CarlosAlcaraz at THE SLAM, a special one-night match hosted by @MGMRewards . #MGMTheSlam When? March 5th, 2023 @MGMGrand See you there? ?? https://t.co/kmWC03coch pic.twitter.com/h3biRBDb18

"Hola Las Vegas. Estoy feliz de anunciar que jugaré contra Carlos Alcaraz en 'The Slam', un partido especial de una noche organizado por

MGM Rewards. ¿Cuándo? El 5 de marzo de 2023 en el MGM Grand Garden Arena. ¿Os veo allí?", celebró Nadal, ganador de 22 'Grand Slams', en su cuenta oficial de 'Twitter'.

Are you ready? ?? I’ll be playing @RafaelNadal at THE SLAM in Las Vegas! ?? I’m so excited to be a part of this special one-night match hosted by @MGMRewards!



?? March 5th @MGMGrand. See you there! ??



??? https://t.co/mwMhXnlP2npic.twitter.com/RJt70hZvh0