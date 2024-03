Rafa Nadal anuncia su renuncia al Masters 1000 de Indian Wells: "No puedo mentirme a mí mismo"

Nuevo varapalo en el regreso de Rafa Nadal este 2024. El tenista español ha anunciado su renuncia a participar en Indian Wells un día antes de su debut en la madrugada del jueves al viernes ante Milos Raonic: "He estado trabajando duro y practicando y todos ustedes saben que hice una prueba este fin de semana, pero no me encuentro listo para jugar al más alto nivel".

Sin hablar de nuevos problemas físicos, menciona esa exhibición ante Carlos Alcaraz en el partido organizado por Netflix que se llevó el murciano. Las sensaciones del balear en ese encuentro que sirvió de test para Nadal no han sido buenas y ha decidido que no está listo para afrontar un torneo como es este Masters 1000.

Rafael Nadal, durante un entrenamiento en Australia.CORDON PRESS

"Con gran tristeza tengo que retirarme de este increíble torneo en Indian Wells", comenzaba el comunicado en el que anunciaba su renuncia a participar, "todo el mundo sabe cuánto amo este lugar y cuánto amo jugar aquí": "Esa es también una de las razones por las que vine muy temprano al desierto para practicar y tratar de prepararme".

Rafa Nadal no jugará el torneo de Doha por "no estar listo para competir".Cordon Press

Nadal asegura que "no es una decisión fácil, es difícil de hecho, pero no puedo mentirme a mí mismo y mentirles a los miles de fans": "Los extrañaré a todos y estoy seguro de que el torneo será un gran éxito". El ganador de 22 Grand Slams, desde que se resintió antes de jugar el Open de Australia, no levanta cabeza en la que en teoría será su última temporada en activo.

Regreso frustrado

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Han pasado ya dos meses de ese ilusionante regreso en Brisbane que terminó con lesión. Hace unos días Rafael Nadal pasaba por el Partidazo de COPE con Juanma Castaño para repasar cómo se encontraba y cuáles eran sus aspiraciones, entre las que estaban este torneo al que llegó a la gran final en su última participación: 2022.

Rafa Nadal ha compartido en los últimos días a través de sus redes sociales cómo está entrenando. Unas imágenes que ilusionaban al mundo del tenis con su regreso. A pesar de este nuevo varapalo, todo el mundo tiene en rojo marcado las semanas de Roland Garros y sobre ello habló en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.

Dentro de este plan, el siguiente paso será en Miami, del 20 al 31 de marzo. La temporada de Rafa Nadal pasa por dar su mejor versión a mediados de 2024 para llegar lo más en forma posible al Grand Slam de Francia y a los Juegos Olímpicos de París 2024. Ángel García le preguntó abiertamente sobre sus posibilidades en estos torneos.

"Hoy es imposible que te conteste, hoy es muy difícil pensar que puedo ganar Roland Garros", comenzaba su respuesta, un Rafa Nadal realista, pero que no quería transmitir algo que él de verdad no piensa y es que no tiene opciones: "Pero a mí me ilusiona poder llegar y disfrutar de jugar Roland Garros".