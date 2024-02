El mensaje más optimista de Rafa Nadal sobre sus opciones de ganar en Roland Garros: "Si no lo pensase..."

La lesión de Rafa Nadal en su pierna izquierda ha truncado su comienzo de temporada y ha provocado que esté ausente en el Open de Australia. Tenía previsto su regreso en Doha, pero tendrá que esperar. Todo el mundo tiene en rojo marcado las semanas de Roland Garros y sobre ello habló en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.

Nadal quería estar en el ATP 250 de Doha. Un torneo menor que le serviría para ir cogiendo ritmo y sensaciones sobre la pista. Este miércoles descartó llegar a esa cita y ya mira hacia Estados Unidos. La siguiente es un partido de exhibición con Carlos Alcaraz en Las Vegas, el 3 de marzo.

Después, el foco se pone en Indian Wells y Miami. A comienzos de marzo, llegará el primer Masters 1000, del 6 al 17 de marzo, y, posteriormente, arrancará el segundo, del 20 al 31 de marzo. La temporada de Rafa Nadal pasa por dar su mejor versión a mediados de 2024 con la vista puesta en Roland Garros y los Juegos Olímpicos de París 2024.

Rafa Nadal, durante una comparecencia ante medios de comunicación. CORDONPRESS

La lesión de este arranque de temporada en Brisbane no le ha trastocado mucho sus planes. Aun así, al disputarse tanto Roland Garros como los Juegos Olímpicos sobre tierra batida, la intención de Rafa Nadal es ir cogiendo ritmo y así lo dejó claro en la entrevista con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.

Roland Garros

Casi todo un año de inactividad le ha costado caer hasta el puesto 670 del mundo, aunque Nadal tiene varias vías para jugar los torneos que desee. La primera son las wildcards, es decir, las invitaciones de cada torneo. Es difícil de imaginar que alguna competición no quiera contar con el manacorí ahora que se acerca su final profesional.

Su otra fecha anunciada es el Trofeo Conde de Godó 2024, que se celebrará en el RCT Barcelona del 13 al 21 de abril. La gira de tierra por Europa es la parte de la temporada preferida para Nadal, por lo que si todo va bien se dejará ver en otros torneos que han marcado su carrera: Montecarlo, Madrid y puede que Roma.

A Juanma Castaño le reconocía que seguramente no pueda hacer todo el calendario que le gustaría, así que quizá prescinda de alguno de ellos. En cualquier caso, serán la antesala a la cita más señalada de todas. El rey de la arcilla de París quiere un 'the last dance' en Roland Garros.

Rafa Nadal no jugará el torneo de Doha por "no estar listo para competir".Cordon Press

En 2023 luchó con todas sus fuerzas para poder estar y no lograrlo cambió su mentalidad. Si participa en la siguiente edición, nadie se atreve a no considerarle uno de los favoritos. Nadal pretende pisar la capital francesa dos meses después de la final de Roland Garros cuando la Philippe Chatrier vuelva a abrir sus puertas por los Juegos Olímpicos de París 2024.

El mensaje más optimista de Rafa Nadal sobre sus opciones de ganar

Ángel García le preguntó abiertamente sobre sus posiblidades en el Grand Slam francés. "Hoy es imposible que te conteste, hoy es muy difícil pensar que puedo ganar Roland Garros", comenzaba su respuesta un Rafa Nadal realista, pero que no quería transmitir algo que él de verdad no piensa y es que no tiene opciones.

"Pero a mi me ilusiona poder llegar y disfrutar de jugar Roland Garros", resaltaba el tenista que más veces ha ganado sobre la arcilla de París y dificilmente pueda haber otro que iguale su registro, "si pensara que tuviera cero opciones de ganar, estaría con otras cosas". Quien quiera descartarle, que se atreva después de ese mensaje.