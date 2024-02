Rafa Nadal revela que tiene claro dónde y cómo quiere el final de su carrera deportiva: "Cuando no esté"

Todo amante del tenis ha de mentalizarse para disfrutar al máximo de cada encuentro que dispute Rafael Nadal en 2024. La leyenda del tenis que encarna el jugador de Manacor ha hecho un esfuerzo titánico por volver a las pistas y en El Partidazo de COPE reveló por primera vez que tiene claro dónde y cómo quiere el final de su carrera.

El cuerpo de Rafa ha sido castigado durante muchos años con una exigencia máxima y después de sufrir un parón de un año por graves lesiones, es un enigma cómo puede reaccionar. En el ATP 250 de Brisbane no lo hizo de forma positiva, ya que volvió a verse limitado por su cuerpo hasta el punto de que no ha vuelto a jugar.

El campeón de 22 Grand Slams no quiere poner punto y final a su carrera y su idea es que 2024 sea su año de despedida si las lesiones le respetan. Elegir un número determinado de torneos donde despedirse y recibir el cariño de todos los aficionados al tenis sería el año perfecto para Rafa.

Rafael Nadal, durante un entrenamiento en Australia.CORDON PRESS

Nadal, con 37 años, tiene ante sí uno de los mayores retos de su carrera que es volver en el mejor nivel posible a las pistas casi un año después de no competir a alto nivel. El tenista balear ha conseguido 92 títulos en su carrera en competiciones individuales, pero nada se asemeja con el reto de despedir su trayectoria en lo más alto.

Su final de carrera deportiva

Rafa anunció su regreso al tenis en 2024 después de pasar 2023 prácticamente al completo de baja por una lesión en el tendón del psoas ilíaco de su pierna izquierda, sufrida el 18 de enero en el Open de Australia. Nadal intentó recuperarse para disputar Roland Garros, pero al ver que no podía lograrlo, optó por una decisión conservadora.

Se alejó del tenis unos meses, pasar por el quirófano e intentar regresar para un último año antes de su retirada. Después de casi 12 meses de ausencia, Nadal anunciaba su retorno al circuito ATP en el torneo ATP 250 de Brisbane, en el que buscaría la preparación para el Open de Australia 2024.

Allí, Rafa disputó los dobles, junto a su entrenador Marc López, y también la competición individual, con victorias frente a Dominic Thiem y Jason Kubler, antes de ceder en un apretado partido con Jordan Thompson. Sin embargo, la peor noticia no fue la derrota, sino una nueva lesión, un microdesgarro muscular que le haría perderse el Open de Australia.

Rafa NadalEFE

Nadal anunciaba recientemente que no podría estar en el ATP 250 de Doha, en el que estaba inscrito, debido a unas molestias que no le permiten estar al 100% que necesita, y aplaza, por el momento, su regreso al Masters 1000 de Indian Wells, en el mes de marzo, justo después de jugar una exhibición con Carlos Alcaraz en Las Vegas.

Rafa Nadal revela que tiene claro dónde y cómo quiere

"Hemos sido muy pesados con el tema que nunca te has imaginado tu final, que nunca has dibujado en tu cabeza, dónde y cómo te quieres despedir, dónde y cómo quieres decir hasta siempre", cuestionaba Ángel García, "¿en la cabeza de Rafa Nadal está su despedida ideal?". "Sí, claro está", respondía el manacorí. "¿Cuál es la idea?", repreguntaba.

Un intento en vano: "No te lo voy a decir". El periodista quería decir cuál era su pensamiento, pero no le dejaba. "Guárdala, dila después, cuando no esté", le pedía Rafa Nadal a Ángel García. El periodista después revelaba que su idea es que el deseo del tenista es decir adiós en los Juegos Olímpicos de París 2024 con una medalla.