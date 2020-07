Pouille se une a las posibles bajas de Nadal y Djokovic en el US Open

El francés Lucas Pouilleno participará en el Abierto de EE.UU., programado del 31 de agosto al 13 de septiembre, según ha afirmado su entrenador Loic Courteau. En declaraciones a Bein Sports, Courteau comentó que él no iría a Nueva York "porque Lucas no jugará el torneo".

Hace unas semanas, el francés (58 de la ATP) había anunciado su interés en este Grand Slam, aunque dijo que las estrictas regulaciones de salud podrían llevarle a cambiar sus planes. Desde entonces, la pandemia ha seguido propagándose en Estados Unidos y se espera que las condiciones de seguridad sean estrictas.

Este cambio de decisión de Pouille puede deberse también a que a principios de temporada sufrió una lesión en un codo, de la que no se encuentra recuperado. Pouille, por tanto, se perdería también el Masters 1.000 de Cincinnati que se disputará excepcionalmente en las mismas pistas de Flushing Meadows una semana antes.

Con esta baja, y las casi seguras del español Rafael Nadal, el serbio Novak Djokovic y del belga David Goffin, que afirmó recientemente que no estaba seguro de acudir allí, el 'grande' americano comienza a tambalearse, sobre todo después de que la ATP decidiera que los jugadores no tienen la obligación de defender los puntos conseguido en estos meses del año pasado.

El hecho de que el Masters 1.000 de Madridcomience un día antes del final del 'major' americano tampoco invita a viajar a Nueva York a los jugadores y entrenadores. Allí se supone que habrá una "burbuja" tipo NBA, durante las semanas de concentración para el torneo de Cincinnati y el US Open.