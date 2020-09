Carla Suárez, en El Partidazo de COPE: "En la vida tienes que saber luchar; ahora no va a ser menos"

Hablamos con la tenista Carla Suárez, que este martes ha comunicado que sufre linfoma de Hodgkin y que se someterá a quimioterapia en los próximos meses. Carla nos contó en El Partidazo de COPE cómo han sido estas últimas semanas: "De momento estoy bien, estoy tranquila. Lo empecé a notar hace un mes. Al principio tenía arcadas y náuseas, pensábamos que era simplemente un mal del estómago. Recuerdo cuando me dicen que es cáncer, pero me llevaban tiempo haciendo pruebas y me lo podía imaginar. Lo asimilé, lo acepté y son cosas que están a la orden del día, afecta a muchas familias. Estoy con los pies en la tierra y eso me ha ayudado mucho".

Carla Suárez sufre linfoma de Hodgkin y se someterá a quimioterapia La tenista deberá someterse a seis meses de quimioterapia, y ha asegurado que afronta una "realidad complicada" con tranquilidad y "positivismo ante la adversidad" 01 sep 2020 - 17:53

Me toca afrontar una realidad complicada. Toca aceptarlo e intentar salir adelante confiando en el consejo médico. Siempre con positivismo ante la adversidad. ��������



Patience and self-belief guided me through my career. Not the easiest rival to deal with. I’ll need my truly best. pic.twitter.com/lF9oVChWRh — Carla Suárez Navarro (@CarlaSuarezNava) September 1, 2020

Carla quiso ser muy positiva y reconoció que tiene el apoyo de toda su familia: "En la vida hay que saber luchar y ahora no va a ser menos. El diagnóstico dentro de lo malo, es positivo. Es curable. Es muy importante la familia, para ellos es desagradable de vivir y en ese sentido soy bastante afortunada".

Rob Prange / AFP7 / AFP7 / ContactoPhoto

APOYO DE SUS COMPAÑEROS

Durante toda la tarde la tenista española ha recibido numerosas muestras de apoyo: "Muguruza se lo dije ya hace unos días, agradezco mucho lo que ma ha dicho. Me han llegado muchos mensajes, he tenido bastantes llamadas; he notado mucho el cariño. Intento ser amable y respetuosa y ese cariño que das, se te devuelve".

Por último, Ángel García le preguntó qué le hacía sonreír en estos días: "Me hace sonreir que los españoles vayan avanzando en el US Open".

Mucha fuerza Carla en estos momentos duros de la vida. Seguro que como dices con positivismo, la fuerza que siempre has tenido y la ayuda necesaria lo consigues!

Un beso grande �� https://t.co/GKg0IcENO5 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) September 1, 2020