Nadal: "Estamos en una situación tan complicada que necesitamos a los mejores, que no tuvieran tinte político"

Rafa Nadal ha concedido una entrevista a numerosos medios escritos y entre ellos al diario ABC. El tenista balear hace una valoración de cómo está viviendo toda esta situación y cómo se plantea una vuelta a la normalidad.

Sobre ese tema de la 'nueva normalidad', Nadal es claro: "Se habla de nueva normalidad y yo quiero una antigua normalidad, la de antes. Quiero recuperar mi vida, quiero que la gente se pueda abrazar, quiero que la gente se pueda ir feliz a trabajar, que la gente se pueda reunir sin miedo. Confío en que eso volverá a ser así, no quiero un mundo muy cambiado" y añade "el concepto de familia, de amigos, de unión... son vitales".

El mejor tenista de la historia de España también habla de la necesidad de tener a "los mejores" sin tener en cuenta el color político, para salir de la actual situación: "Estamos en una situación tan complicada que necesitamos a los mejores para salir de ella. Ojalá que los que nos tengan que sacar de esta sean los mejores. Quizá no es popular lo que digo, pero lo ideal es que hubiera un grupo de personas que no tuviera ningún tinte político. Da igual si es derecha, izquierda o centro, me da igual. Que sean personas preparadas, cada una en su ámbito, y que no pensaran en unas elecciones o en de qué manera tengo que vender lo que estoy haciendo".

"Las dos primeras semanas, para mí, fueron críticas. Ha sido un cambio muy radical dentro de mi vida. Al comienzo, fue como un parón en seco. Te quedas como sin objetivos, ves que tus metas están muy lejanas. Y después estás conviviendo todo el día con noticias negativas. Soy una persona muy sentida y me afectan las cosas", reconoce Nadal sobre cómo vivió y vive esta situación tan excepcional. "Soy humano, como todos, y en épocas como ésta tenemos una gran vida que sí la valoramos. Tenemos muchas cosas, vivimos en un gran país, un país en el que, dentro de lo que cabe, gozamos de un estado del bienestar por el que debemos luchar para mantenerlo. No todo el mundo está perfecto, hay gente que sufre, pero si nos comparamos con la mayoría de países del mundo te puedo asegurar que somos un país en el que estamos bien", termina diciendo.

En relación a esta situación, Nadal también se "emociona" con "el nivel de solidaridad de la gente. Estamos teniendo sentido de país. Ha habido solidaridad de casi todo el mundo".

"Los empresarios han arrimado el hombro, los deportistas también, las personas que no tienen trabajo están luchando para salir adelante, muchos perderán sus empleos y queda un gran camino por recorrer. Nos tenemos que ayudar y ser solidarios. Los trabajadores deben tener protección, pero, si los empresarios no siguen teniendo la capacidad de poder generar empleo, nos encontramos con un problema insuperable. Hay que encontrar un balance y ojalá nos puedan guiar por el camino adecuado", apunta el número 2 del mundo.

También habló de la vuelta al deporte, el cual considera que tiene que ser de forma diferente teniendo en cuenta el deporte que sea: "Se ha tratado a todo el mundo del deporte por igual y ahí sí que quiero hablar. Y quiero decir que es un error como lo es tratar a todas las Comunidades por igual. Entiendo que no seamos los primeros en volver. Hay atletas que pueden ir a correr por la montaña, triatletas... Podrían haber empezado antes que nosotros porque no necesitan a nadie, no hay contacto, pero nosotros sí que somos uno de los siguientes en volver. Y se piensa siempre en el fútbol como el deporte rey, al final es lo que mueve más dinero, más gente... Pero es un deporte de contacto y no es comparable con un atleta. La desescalada también tendría que haber sido mucho más individualizada en el deporte".