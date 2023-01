Nadal inicia el 2023 sufriendo la primera derrota de su carrera ante De Miñaur

Rafa Nadal y el australiano Alex de Miñaur, números 2 y 24 del mundo, ofrecieron cerca de tres horas de tenis de calidad en la United Cup, que se resolvieron con victoria del jugador local por 3-6, 6-1 y 7-5, la primera que logra sobre Nadal en cuatro enfrentamientos.

Tras ganar el set inicial y hacer 'break' en el primer juego del segundo, Nadal se vio arrollado por el despliegue físico y la agresividad de los golpes de su rival. Reaccionó de forma magnifica en el tercero, pero un acelerón de De Miñaur en el momento decisivo decidió el choque.

