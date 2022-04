Nadal: "Creo que voy bien de tiempo para Roland Garros"

El español Rafael Nadal se mostró feliz por haber tenido la oportunidad de realizar el saque de honor antes del inicio del encuentro entre el Real Madrid y el Espanyol en el estadio Santiago Bernabeu, días antes de su regreso a la competición después de haber estado lesionado en las costillas durante seis semanas.

El número tres del mundo hizo un parón en su preparación para acudir al recinto blanco. Estuvo en el palco y coincidió con Carlos Alcaraz, noveno del ránking ATP y también en Madrid para jugar el Mutua Madrid Open. Ambos son destacados y manifiestos seguidores del Real Madrid.

"Estamos en día de fútbol y estoy feliz de estar aquí. Hacía mucho tiempo que no venía al Bernabeu y tenía ganas he ilusión. Confiemos en que termine logrando el título y que disfrutemos del fútbol y del título", dijo en Movistar Plus el jugador balear.

Rafa Nadal, con @m_marchante en su vuelta al Bernabéu.



"Estoy muy contento de estar aquí. Hacía mucho tiempo que no podía venir".

Nadal destacó a Rodrigo autor de los dos goles del Real Madrid en la primera parte. "Es un gran jugador, me gusta mucho, es muy fino. Y está en un gran momento. Es muy resolutivo y cuando llega adelante tiene facilidades para marcar", analizó.

Rafael Nadal, cinco veces ganador en Madrid, se mostró feliz por la ovación y la entrega mostrada por el público del Bernabeu cuando saltó al césped para realizar el saque de honor.

"Cuando eres más joven todo es más nuevo y no te das cuenta en realidad de todo el cariño. Con los años y cuando viajas tanto alrededor del mundo el cariño de la gente es muy especial. Hacer el saque de honor me ha hecho mucha ilusión y estoy agradecido al presi", reconoció.

El ganador de veintiún Grand Slam elogió a Carlos Alcaraz con el que puede cruzarse en los cuartos de final del torneo de Madrid.

"Es muy bueno. Cuándo se iba a disparar era cuestión de tiempo y sabíamos que en un momento u otro se iba a disparar. Estoy contento por él y por el deporte y el tenis español porque necesitamos a alguien que continuara con los éxitos de nuestro tenis y es un relevo impresionante".

Ante su debut en el Masters 1000 de Madrid, Nadal reconoció que llegaba un poco justo. "Llego justillo, me esfuerzo en los entrenos y a ver donde llego", comentó.

"La costilla es variante y dolorosa. Pero es el torneo de Madrid y en casa. Y también tengo Roland Garros en tres semanas y espero que el entreno diario me pueda poner a punto. Este de Madrid es un torneo muy complicado y exigente. A ver como llego", dijo.

En cualquier casó, el balear subrayó que "lo más importante es estar sano y si se llega bien a París, mejor. De tiempo voy bien y tres semanas es tiempo suficiente para llegar al menos competitivo a Roland Garros".