Muguruza debuta con victoria en Wuhan y jugará contra la ucraniana Svitolina

La española Garbiñe Muguruza se clasificó este lunes para la segunda ronda del torneo de Wuhan, en China, tras imponerse por 6-3 y 6-2 a la local Shuai Peng, a la que rompió cuatro veces el servicio sin perder nunca el suyo. La próxima rival de Muguruza, mañana en el tercer partido de la pista central, será la ucraniana Elina Svitolina, tercera cabeza de serie, con la que se ha enfrentado nueve veces, la última el pasado verano en Roland Garros con victoria para la española.

“Tengo pocas expectativas para el resto de la temporada. Estoy trabajando duro para volver al top. Tengo muchas ganas de estar ahí arriba y he de ir pasando las fases de este proceso”, señaló Muguruza tras el encuentro.

En declaraciones, la tenista española indicó que su "motivación es la misma", aunque "las circunstancias son diferentes". “Siempre pasa algo: nunca estás perfecta, pero pasar por este verano trabajando duro, superando un par de lesiones y cambiando parte de mi equipo... Ahora hay que seguir, pero me siento súper motivada, esto no dura para siempre. Soy una jugadora muy ambiciosa y quiero estar en el nivel más alto posible", aseguró.

Sobre su experiencia estos meses junto a Anabel Medina, capitana del equipo español de Copa Davis, Muguruza dijo que lo que "valora de un equipo es que esto no es un negocio", sino que "es un camino". "Conozco a Anabel y nos llevamos bien. Quiero tener gente con la que compartir este viaje. No solo alguien que sepa de tenis. Aún no he decidido nada, estamos juntas esta última etapa de la temporada”, añadió.

Muguruza insistió en que este año a veces siente que "podría haber hecho algunas cosas mejor" y que éste "es un momento interesante" y "una buena situación para empezar la vuelta". "Antes todo era más drama cuando las cosas no iban cómo quería, pero ahora sé que he pasado por eso y tengo que encontrar una forma diferente de hacer las cosas por que lo que funcionó antes no funcionara toda la vida. Soy muy competitiva y he de trabajar. He estado entrenado mucho este verano y disfrutando, tomándolo de forma positiva. Quiero volver a estar ahí de nuevo”, apuntó.