Muguruza cae en octavos en Eastbourne y sigue sin dar con la tecla

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza continúa sin encontrar una línea buena de regularidad y de resultados y este miércoles se despidió en los octavos de final de su andadura en el torneo de Eastbourne (Inglaterra) al caer ante la italiana Camila Giorgi en dos sets por 7-5, 6-3.

La doble campeona de 'Grand Slam' no da con la tecla para recuperar sus mejores sensaciones y afrontará la semana que viene Wimbledon sin salir de su dubitativo momento en una temporada donde sólo en Doha, el pasado mes de febrero, ha sido capaz de ganar dos partidos de forma seguida.

Back-to-back quarterfinals for ???? Camila Giorgi!



The No.12 seed defeats Muguruza and goes on to face Tomova for a spot in the Eastbourne semis.#RothesayInternationalpic.twitter.com/BoWq5Yuy8H