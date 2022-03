Marta Kostyuk: "Decir 'No a la Guerra' es pedir a Ucrania que se rinda porque Putin no se va a detener"

Marta Kostyuk es una jovencísima tenista ucraniana de solo 19 años que ocupa el puesto número 54 del ránking WTA. Una de las grandes promesas mundiales de este deporte, Kostyuk debutaba este jueves en el primer Másters 1.000 de la temporada, Indian Wells, ganando a la belga de origen ucraniano Maryna Zanevska por 6-7, 7-6 y 7-5 en un partido que dejaba como imagen para el recuerdo el abrazo final en el que ambas se fundían. "Maryna cambió de nacionalidad hace unos años. Sus padres están en Ucrania, en una zona más tranquila. La abracé y le dije que había jugado increíble y que nuestros padres iban a estar bien", explicó sobre el emotivo momento.

Tras el encuentro, la tenista ucraniana se despachaba en rueda de prensa contra sus compañeros rusos a los que criticaba por su comportamiento desde la invasión de su país y dejaba una serie de recados a Vladimir Putin.

"Ninguno me ha dicho que se arrepiente de lo que su país le está haciendo al mío ni se han disculpado conmigo o con otras tenistas ucranianas. No tengo explicación de por qué los rusos se comportan así. Me indigna llegar a la pista y ver quesu único problema ahora mismo es no poder hacer transferencias de dinero y lo indignante es que hablan de eso", ha lamentado.

"Te acuestas sin saber si, cuando despiertes, todavía tendrás una familia. Ese fue mi estado mental los primeros días. Luego, te acostumbras a la situación, entiendes lo que está pasando, quién está haciendo qué, las tácticas de los rusos... Al principio me sentí culpable por no estar allí. Toda mi familia está allí menos yo, ¿por qué? Me sentí culpable jugando al tenis, que el cielo sobre mí era azul y tranquilo. Pero no es saludable. Todos luchan como pueden. Mi trabajo es jugar al tenis. Así es como puedo ayudar. Nunca me había sentido tan unida a mi país y al pueblo ucraniano como hoy. Somos una gran familia", continuó recordando a los suyos y el sacrificio que están haciendo.

Críticas a Putin por el asalto a su país

Además, ha ensalzado la fuerza y resistencia de los suyos y la labor que está haciendo el ejército ucraniano: "Que este tipo pudiera pensar que después de ocho años de repente aceptamos integrarnos en su país, fue un gran error que actualmente está pagando. Es increíble lo que está haciendo nuestro ejército. Han pasado dos semanas y todavía no han tomado una gran ciudad. Por supuesto, hay muchos muertos, muchas casas destruidas... Es aterrador.Nunca he estado tan orgullosa de ser ucraniana como lo estoy ahora".

También ha criticado el posicionamiento de algunos países y la falta de ayudas y medios que tiene su país: "No puedes ser neutral en esta situación. El 'No a la guerra' puede significar varias cosas. Por ejemplo, nosotros podríamos terminar la guerra rindiéndonos. Pero esa nunca fue una opción. Desde el primer día supe que no pasaría porque yo había vivido la revolución y sabía que la gente no querría integrarse en Rusia. ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren que Ucrania pierda? ¿Que Rusia gane? ¿Que Rusia pierda? Lo diré cien veces: Ucrania nunca se rendirá. Podemos perder, aunque no lo creo, pero Ucrania nunca se rendirá. Así que 'No a la guerra' para mí significa querer que Ucrania se rinda porque Putin nunca se detendrá, todo el mundo sabe lo loco que está. Así que luchamos. Y estos comunicados de prensa me duelen porque no tienen sentido".