Los ocho mejores tenistas estadounidenses jugarán una exhibición con público en Atlanta: Ivanisevic, positivo

A pesar de los contagios en el Adria Tour, una nueva exhibición de tenis aparece en el horizonte. Se trata de "The Draftkings All-American Team Cup", del tres al cinco de julio, en Atlanta, con la participación de los ocho mejores jugadores estadounidenses de la ATP.

El anuncio ha sido hecho por la revista americana Forbes, que apunta que habrá un máximo de 450 espectadores por día, es decir, el 30 por ciento de la capacidad del estadio para respetar la distancia física. Todos los jugadores serán examinados a su llegada a Georgia, y la toma de temperatura será diaria, tanto para los tenistas como para el personal.

Los ocho jugadores esperados son: John Isner (21 del mundo), Taylor Fritz (24), Reilly Opelka (39), Sam Querrey (45), Tennys Sandgren (55), Tommy Paul (57), Steve Johnson (63) y Frances Tiafoe (81), que competirán en dos grupos de cuatro.

"Tenemos la oportunidad de mostrarle al mundo que un evento de tenis en vivo con aficionados puede ser un éxito", dijo Eddie González, el organizador del torneo. "Creemos que esto es muy importante para el deporte. Este es el primer evento con audiencia en vivo en Georgia, el primer torneo de tenis en vivo con aficionados en los Estados Unidos y es esencial que tenga éxito porque sentará las bases para el resto de la temporada", añadió.

El exjugador y actual entrenador de Novak Djokovic, Goran Ivanisevic, ha dado positivo por coronavirus, sumándose a la lista de infectados, en la que se incluye el propio jugador serbio, que está dejando el polémico Adria Tour.

"Desafortunadamente, y después de dos resultados negativos en los últimos 10 días, acabo de recibir el resultado de la tercera prueba y es positiva. Me siento bien y no muestro síntomas. Continuaré con el aislamiento que ya he empezado. Deseo una rápida recuperación a todos los infectados", anunció Ivanisevic en su perfil de Instagram.

El exjugador croata, ganador de Wimbledon en 2011, figuraba entre los organizadores del Adria Tour del que han salido infectados, además de Djokovic y su esposa, otros jugadores como Grigor Dimitrov, Borna Coric y Viktor Troicki. El número uno mundial ya ha pedido disculpas por la falta de un protocolo sanitario en el Adria Tour.