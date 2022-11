Iga Swiatek no da opción a Caroline Garcia y se asegura la primera plaza de su grupo

La tenista polaca Iga Swiatek se aseguró el primer puesto de su grupo de las Finales de la WTA que se están disputando en la localidad estadounidense de Fort Worth y el otro lugar en las semifinales se lo jugarán su víctima de este jueves, la francesa Caroline Garcia (6-3 y 6-2), y la rusa Daria Kasatkina, que eliminó a la local Coco Gauff (7-6 y 6-3).

