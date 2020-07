No habrá tenis en China en 2020

La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) y la Asociación de Tenis Femenino (WTA) anunciaron este viernes la cancelación de los siete torneos que tenía programados para celebrar este año en China por el coronavirus, entre los que se incluye el China Open, que tiene lugar en Pekín, y el Masters de Shanghái.

También queda cancelada la WTA Finals, que debía celebrarse en la ciudad meridional china de Shenzhen. "Dada la reciente decisión de la Administración General de Deportes de China de que China no organizará ningún evento deportivo internacional en 2020 como resultado de la COVID-19, no se realizarán los torneos previstos para celebrarse en China en su calendario provisional", según sendos comunicados publicados en los sitios web de la ATP y la WTA.

The ATP has announced the cancellation of the 2020 China tournament swing.