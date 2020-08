Guido Pella y Hugo Dellien no podrán jugar en Cincinnati tras el positivo por Covid-19 de su preparador físico

El tenista argentino Guido Pella y el boliviano Hugo Dellien no podrán participar en el Másters 1.000 de Cincinnati debido al positivo por coronavirus de su preparador físico. Los organizadores del Western and Southern Open, trasladado de Cincinnati a Nueva York debido a la pandemia, anunciaron el miércoles que dos jugadores habían sido excluidos, pero no dieron nombres.

En una serie de pruebas antes del US Open que comenzará el 31 de agosto, una de las 1.400 personas analizadas dio positivo por coronavirus. Según Pella y Dellien, la persona que dio positivo es su preparador físico. El trío trabajó junto la semana pasada en Miami antes del regreso a la competición.

El Masters 1.000 de Cincinnati comienza este jueves con la fase previa y será la antesala del US Open, que se disputará en las mismas canchas de Flushing Meadows sin aficionados y con estrictos protocolos de higiene.