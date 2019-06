Feliciano López, en Tiempo de Juego: "Estoy como si fuera un sueño"

Eres una máquina: "Máquina no, ha sido duro, una semana increíble con mucho esfuerzo. Jugué tres partidos ayer y hoy después de la final no me podía imaginar que tenía que jugar uno de dobles. Era como si fuera un sueño. Esto no pasa muy a menudo"

¿Por qué no pones hierba en Madrid y lo ganas?: "No estaría mal la Caja Mágica llena de hierba"

Ahora Wimbledon: "El tenis de una semana a otra cambia mucho; Wimbledon siempre se me ha dado bien y llego con mucha ilusión y confianza. En hierba soy peligroso y todo el mundo me respeta"