La emotiva conexión de Djokovic y su hija Tara: "Cuando lo necesitaba, la miraba y me daba fuerzas"

Novak Djokovic, que este domingo ganó el Abierto de EE.UU. y conquistó así su 'grand slam' número 24, aseguró que está viviendo un sueño que tenía desde que era un pequeño enamorado del tenis.

"No sé por dónde empezar. Obviamente, esto lo significa todo para mí. Creo que me repito, pero tengo que decir todo el tiempo que estoy de verdad viviendo mi sueño de niño", afirmó sobre la pista nada más derrotar en la final al ruso Daniil Medvedev.

El serbio, que igualó con 24 'grand slam' el legendario récord de Margaret Court, dio las gracias a su familia por apoyarle desde que era pequeño en el mundo del tenis pese a que se trataba de un deporte muy caro y poco accesible, especialmente durante las guerras de los Balcanes en los años 90.

Novak Djokovic celebrando su victoria junto a su familia.EFE

"Me enamoré del tenis. Nunca antes había jugado alguien en mi familia al tenis. Fue toda una decisión, tengo que decir. Pero tuve la increíble resiliencia y fe de mis padres y de todos los que me rodearon. Este trofeo es tan vuestro como mío, este también es vuestro éxito. Os quiero", añadió.

Se acordó en especial de su hija Tara, y el importante papel que tuvo en la final sin ella saberlo: "No sabía que iba a estar sentada en primera fila. Cuando me senté en mi banquillo, ella me estaba mirando y me sonrió. Cada vez que lo necesitaba, la miraba y me sonreía. En cierta forma, me llegó la energía inocente e infantil de ella. Cuando pasé por momentos estresantes y duros, particularmente en el segundo set, cuando necesité un empujón de fuerza y energía, ella me sonrió y me la dio".

Por último, Djokovic abordó la importancia de ganar este 'grand slam' tras haber perdido contra el español Carlos Alcaraz la final de la última edición de Wimbledon. "Es genial para nuestro deporte que tenga una buena rivalidad con Alcaraz, sin duda. Es un gran revulsivo para el tenis, un increíble jugador y un gran tipo también"; afirmó.